Merck Aktie News: Merck am Freitagmittag freundlich

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Merck. Zuletzt ging es für das Merck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 165,15 EUR.

Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 165,15 EUR. In der Spitze legte die Merck-Aktie bis auf 165,35 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 164,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 17.428 Stück.

Am 07.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 172,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Merck-Aktie 4,39 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 134,30 EUR. Dieser Wert wurde am 13.12.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 18,68 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,33 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 189,33 EUR für die Merck-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 15.05.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,60 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,83 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5,12 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5,29 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Merck wird am 01.08.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Merck rechnen Experten am 31.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 8,72 EUR in den Büchern stehen haben wird.

