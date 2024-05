Merck Aktie News: Merck zeigt sich am Nachmittag freundlich

So bewegt sich Merck

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Merck. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 165,65 EUR zu.

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 165,65 EUR. Die Merck-Aktie zog in der Spitze bis auf 165,85 EUR an. Bei 164,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 54.013 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.06.2023 markierte das Papier bei 172,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 4,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.12.2023 gab der Anteilsschein bis auf 134,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 23,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,33 EUR je Merck-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 189,33 EUR für die Merck-Aktie.

Merck gewährte am 15.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,60 EUR gegenüber 1,83 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merck in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,27 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,12 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,29 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Merck am 01.08.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 31.07.2025 dürfte Merck die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2024 auf 8,72 EUR je Aktie.

