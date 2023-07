Merck Aktie News: Merck gewinnt am Montagmittag an Boden

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Merck. Zuletzt wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 161,15 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die Merck-Papiere um 11:47 Uhr 0,5 Prozent. Im Tageshoch stieg die Merck-Aktie bis auf 162,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 160,70 EUR. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 37.151 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 202,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.01.2023). Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 25,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.07.2023 bei 145,60 EUR. Mit einem Kursverlust von 9,65 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 202,78 EUR.

Am 11.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,36 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,41 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.293,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Merck einen Umsatz von 5.198,00 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Merck am 03.08.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 08.08.2024.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,13 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

