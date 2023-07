Merck Aktie News: Merck am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Merck-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Merck. Die Merck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 161,20 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 161,20 EUR zu. In der Spitze legte die Merck-Aktie bis auf 161,35 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 160,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.506 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 202,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 25,81 Prozent wieder erreichen. Bei 145,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 9,68 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 202,78 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Merck am 11.05.2023 vor. Es stand ein EPS von 2,36 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 2,41 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,83 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.293,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 5.198,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Merck am 03.08.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Merck rechnen Experten am 08.08.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,13 EUR je Aktie belaufen.

