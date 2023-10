Merck Aktie News: Merck am Dienstagmittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 137,40 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die Merck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 137,40 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Merck-Aktie bis auf 137,20 EUR. Bei 138,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 104.142 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 202,80 EUR erreichte der Titel am 11.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 47,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 30.10.2023 auf bis zu 135,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 1,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 195,63 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 03.08.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,20 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Merck ein EPS von 2,64 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Merck in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,78 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5.302,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.568,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Merck am 09.11.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 14.11.2024 dürfte Merck die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 8,56 EUR je Merck-Aktie.

