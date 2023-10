Merck Aktie News: Merck verteuert sich am Nachmittag

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Merck. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,2 Prozent auf 142,20 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 3,2 Prozent auf 142,20 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Merck-Aktie sogar auf 142,55 EUR. Bei 138,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 333.306 Merck-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 11.01.2023 auf bis zu 202,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 42,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 135,00 EUR. Dieser Wert wurde am 30.10.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 5,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 195,63 EUR.

Merck ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,20 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,64 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.302,00 EUR – das entspricht einem Minus von 4,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.568,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 09.11.2023 terminiert. Experten kalkulieren am 14.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Merck.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 8,56 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

