Merck-Aktie: Neutral-Bewertung durch UBS AG

Aktuelle Analyse im Blick

15.10.26 15:43 Uhr

Das Merck-Papier wurde von UBS AG-Analyst Matthew Weston genauer unter die Lupe genommen.

Die Schweizer Großbank UBS hat Merck KGaA vor den am 12. November erwarteten Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Insgesamt gehe er davon aus, dass sich viele der positiven Trends aus der ersten Jahreshälfte fortgesetzt haben, wenngleich sich die Nachfrage nach Lösungen für Bioprozesse etwas abschwächt haben dürfte, schrieb Matthew Weston in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Als Grund für die Nachfrageabschwächung nannte er, dass die zusätzlichen Lageraufstockungen durch Kunden in Asien allmählich endeten.

Aktieninformation im Fokus: Die Merck-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung

Die Aktie notierte um 15:27 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 143,35 EUR zu. Also weist das Papier noch Spielraum von 4,64 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 74.453 Merck-Aktien. Auf Jahressicht 2026 legte die Aktie um 19,3 Prozent zu.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 20:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.