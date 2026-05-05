Bewertung im Fokus

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Merck-Papiers durch UBS AG-Analyst Matthew Weston.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA vor Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. In der Pharmasparte könne ein Generikum auf dem US-Markt die Geschäfte mit dem Medikament Mavenclad erschweren, schrieb Matthew Weston in seinem Ausblick vom Mittwoch. In der Elektroniksparte dürfte hingegen das Geschäft mit Halbleitermaterialien stark wachsen.

Aktienbewertung im Detail: Die Merck-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 12:45 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 115,25 EUR zu. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 30,15 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 33.521 Merck-Aktien gekauft oder verkauft. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Minus von 4,1 Prozent zu Buche.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:48 / GMT



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