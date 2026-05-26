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Merck-Analyse: Aktie von Deutsche Bank AG mit Hold bewertet

27.05.26 10:34 Uhr
Merck-Aktie im Rampenlicht: Deutsche Bank AG gibt eine klare Ansage | finanzen.net

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Merck-Aktie durch Deutsche Bank AG.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck KGaA
130,25 EUR 2,25 EUR 1,76%
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Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Merck KGaA anlässlich der Investorenveranstaltung "dbAccess European Champions Conference" mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Hold" belassen. Die Kernbotschaft des Managements sei eher strategischer Natur als auf das aktuelle Quartal ausgerichtet gewesen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Zentrales Thema sei gewesen, dass der Pharma- und Spezialchemiekonzern zunehmend als integriertes Wissenschafts- und Technologieunternehmen wahrgenommen werden möchte.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Merck-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 10:15 Uhr wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 129,80 EUR nach oben. Insofern weist der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 3,70 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 33.676 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 8,0 Prozent nach oben.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Merck KGaA

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