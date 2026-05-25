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Merck-Analyse im Fokus

Merck-Analyse: Aktie von DZ BANK mit Kaufen bewertet

26.05.26 14:43 Uhr
DZ BANK überrascht mit Kaufen: Was steckt hinter dem Urteil zur Merck-Aktie? | finanzen.net

Merck-Papier wurde von DZ BANK-Analyst Peter Spengler genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck KGaA
127,50 EUR -2,00 EUR -1,54%
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Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Merck KGaA von 150 auf 153 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der starke Jahresauftakt der Darmstädter sowie die angehobene Prognose untermauerten seine Empfehlung, schrieb Peter Spengler am Dienstag. "Aus unserer Sicht werden alle Segmente von Merck mit ungerechtfertigt hohen Abschlägen gegenüber den am besten vergleichbaren Unternehmen der Peer-Gruppe bewertet."/rob/ag/gl

Aktienanalyse online: Die Merck-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 14:25 Uhr um 1,3 Prozent auf 128,35 EUR ab. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 69.708 Stück gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 6,8 Prozent zu Buche.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 13:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 13:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Merck KGaA

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