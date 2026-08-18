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Merck & Co und Moderna erfolgreich bei mRNA-Krebsimpfstoff - Kurssprung

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RAHWAY/CAMBRIDGE (dpa-AFX) - Die US-Pharmakonzerne Moderna und Merck & Co (Merck) haben mit ihrem gemeinsam entwickelten personalisiertem mRNA-Krebsimpfstoff Intismeran einen wichtigen Erfolg erzielt. In einer Studie im späten Entwicklungsstadium (Phase III) konnte das Vakzin in Kombination mit dem Immunmedikament Keytruda von Merck die Rate des Wiederauftretens von Melanomen stärker senken als die Immuntherapie allein, wie die Unternehmen am Mittwoch mitteilten. Die Konzerne wollen auf Basis der Daten mit den zuständigen Arzneimittelbehörden über die Einreichung eines Zulassungsantrags beraten. Die Aktie von Moderna schoss vorbörslich um gut 70 Prozent nach oben. Auch Merck-Aktien legten deutlich zu.

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Für Moderna ist der Erfolg strategisch besonders bedeutsam. Nach dem Einbruch des Covid-Impfstoffgeschäfts muss der Konzern beweisen, dass seine mRNA-Technologie auch jenseits von Corona kommerziell tragfähig ist.

Wie es von den Konzernen weiter hieß, trug die Impfung auch dazu bei, die Ausbreitung von Tumoren im Körper zu verhindern. Damit wurde ebenfalls ein wichtiges sekundäres Ziel erreicht. Die Unternehmen wollen die Ergebnisse auf einem internationalen Fachkongress vorstellen. Die Studie soll unterdessen weitergehen, dabei rücken weitere wichtige sekundäre Endpunkte wie etwa das Gesamtüberleben der Patienten ins Visier./tav/jha/

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19.11.24 Moderna Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.09.24 Moderna Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.24 Moderna Sector Perform RBC Capital Markets
12.01.24 Moderna Outperform RBC Capital Markets

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