Merck hält Hauptversammlung am 28. Mai virtuell ab

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck hält seine Hauptversammlung in diesem Jahr am 28. Mai in virtueller Form ab. Dann sollen die Aktionäre auch über die vorgeschlagene Dividende in Höhe von 1,30 (Vorjahr: 1,25) Euro pro Aktie abstimmen, deren Ausschüttung für den 3. Juni vorgesehen ist.

Merck hatte bereits im März angekündigt, die ursprünglich für den 24. April geplante Hauptversammlung angesichts der Coronavirus-Pandemie mit Blick auf die Gesundheit und Sicherheit von Mitarbeitern sowie Aktionären zu verschieben und diese möglichst zeitnah virtuell durchzuführen.

April 28, 2020 09:44 ET (13:44 GMT)

