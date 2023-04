Merck investiert 300 Mio Euro in US-Produktionsanlage für Spezialgase

Aktien in diesem Artikel Merck 162,05 EUR

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Merck KGaA investiert rund 300 Millionen Euro in den Ausbau der Produktionskapazitäten für Halbleitermaterialien am US-Standort des Unternehmens in Hometown im US-Bundesstaat Pennsylvania. Die Investition in die weltweit größte integrierte Produktionsanlage für Spezialgase ist Teil des Wachstumsprogramms "Level Up", das der Unternehmensbereich Electronics von Merck Ende 2021 bekanntgegeben hatte, wie der DAX-Konzern mitteilte.

"Ungeachtet der kurzzeitigen Zurückhaltung aufgrund der Zyklizität der Branche bleibt die Nachfrage nach Halbleitermaterialien auf lange Sicht äußerst vielversprechend", sagte Kai Beckmann, Mitglied der Geschäftsleitung von Merck und CEO Electronics, laut der Mitteilung. "Für viele Volkswirtschaften hat es inzwischen hohe Priorität, über inländische Produktionskapazitäten für wichtige Elektronikkomponenten zu verfügen."

Mit den geplanten Kapazitätserweiterungen unterstütze Merk die Investitionen seiner Kunden in den USA und stärke gleichzeitig sein globales Netzwerk an Produktionsstätten. Der Konzern will sein Geschäft mit Halbleitermaterialien in Nordamerika und Europa festigen und ausbauen sowie zusätzliche Kapazitäten für den asiatischen Markt bereitstellen.

Electronics will bis 2025 insgesamt deutlich mehr als 3 Milliarden Euro in Innovationen und Kapazitätserweiterungen investieren und damit den Erfolg seines SemiconductorSolutions-Geschäfts sichern, einem der "Big 3"-Wachstumstreiber von Merck.

