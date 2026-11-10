Merck KGaA erhält US-Marktzulassung für Pimjetmi

10.11.26 19:30 Uhr

BASEL/DARMSTADT (dpa-AFX) - Der Pharma- und Chemiekonzern Merck KGaA ( Merck ) hat in den USA eine Marktzulassung für Pimjetmi erhalten. Die zuständige Behörde FDA habe das Medikament als neue, einmal täglich verabreichte, orale, systemische Behandlung für definierte Patienten mit symptomatischem tenosynovialen Riesenzelltumor (TGCT) genehmigt, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. Die Phase-3-Studie MANEUVER habe für Pimjetmi früh einsetzendes und anhaltendes Tumoransprechen mit klinisch bedeutsamen Verbesserungen in allen Bewertungen des Therapieergebnisses einschließlich körperlicher Funktionsfähigkeit und Schmerzen belegt, hieß es weiter. Das Medikament habe dabei eine hohe objektive Ansprechrate (ORR) bei beherrschbarem Sicherheitsprofil erzielt./he/bek

Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung