DAX 26.347 +0,3%ESt50 6.328 +0,6%MSCI World 4.846 +2,2%Top 10 Crypto 9,54 -2,9%Nas 24.926 -1,3%Bitcoin 65.709 -1,9%Euro 1,1161 -0,5%Öl 91,7 -0,9%Gold 4.030 -2,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Merck KGaA erhält US-Marktzulassung für Pimjetmi

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck KGaA
150.00 EUR 0.45 EUR 0.30 %
Charts | News | Analysen

BASEL/DARMSTADT (dpa-AFX) - Der Pharma- und Chemiekonzern Merck KGaA (Merck) hat in den USA eine Marktzulassung für Pimjetmi erhalten. Die zuständige Behörde FDA habe das Medikament als neue, einmal täglich verabreichte, orale, systemische Behandlung für definierte Patienten mit symptomatischem tenosynovialen Riesenzelltumor (TGCT) genehmigt, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. Die Phase-3-Studie MANEUVER habe für Pimjetmi früh einsetzendes und anhaltendes Tumoransprechen mit klinisch bedeutsamen Verbesserungen in allen Bewertungen des Therapieergebnisses einschließlich körperlicher Funktionsfähigkeit und Schmerzen belegt, hieß es weiter. Das Medikament habe dabei eine hohe objektive Ansprechrate (ORR) bei beherrschbarem Sicherheitsprofil erzielt./he/bek

Aktuelle Merck Aktie News

Werbung

Merck Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Merck nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
04.11.26 Merck Neutral UBS AG
28.10.26 Merck Hold Deutsche Bank AG
28.10.26 Merck Equal Weight Barclays Capital
19.10.26 Merck Hold Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Merck Neutral UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.