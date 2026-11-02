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Merck KGaA - Zündet die nächste Erholungsstufe!?!

Jörg Scherer

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Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck KGaA
149.70 EUR -0.95 EUR -0.63 %
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Zündet die nächste Erholungsstufe!?!

„Make or break“ lautet oftmals das Investmentmotto, wenn sich ein Wertpapier einer richtungsweisenden, charttechnischen Schlüsselzone nähert. Die Merck-Aktie liefert dafür derzeit ein absolutes Lehrbuchbeispiel. Seit Monaten bewegt sich der Titel im Dunstkreis der 38-Monats-Linie und des übergeordneten Abwärtstrends seit Dezember 2021 (akt. bei 137,87/142,61 EUR). Der Bruch des seit fünf Jahren andauernden Baissetrends liefert jetzt ein echtes Lebenszeichen der Bullen. Aus charttechnischer Sicht könnte sich nach der vorangegangenen Bodenbildung ein neuer Aufwärtsimpuls entwickeln (siehe Chart). Die untere Umkehr liefert dabei ein Kernargument, denn deren Kursziel lässt sich auf rund 160 EUR taxieren. Mit anderen Worten: Dieses Anschlusspotenzial legt die nächste positive Weichenstellung nahe. Zusätzlichen Rückenwind liefern die Indikatoren: Sowohl der MACD als auch die Relative Stärke (Levy) machen Mut und signalisieren, dass sich die Marktverfassung gegenüber den zurückliegenden Monaten verbessert hat. Im Sinne eines aktiven Money Managements bietet sich eine enge Absicherung auf Basis des Septembertiefs bei 129 EUR an. Schließlich fällt diese Marke exakt mit der Nackenlinie der o. g. Bodenbildung zusammen.

Merck KGaA (Monthly)

Chart Merck KGaA
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Merck KGaA

Chart Merck KGaA
Quelle: LSEG, tradesignal²



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Datum Rating Analyst
28.10.26 Merck Hold Deutsche Bank AG
28.10.26 Merck Equal Weight Barclays Capital
19.10.26 Merck Hold Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Merck Neutral UBS AG
08.09.26 Merck Equal Weight Barclays Capital

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