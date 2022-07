Merck vergibt Forschungspreis für CO2-Fixierung und -Umwandlung

FRANKFURT (Dow Jones)--Für seine Forschung an Biokatalysatoren für die Bindung von CO2 und Umwandlung in neue chemische Bausteine hat der Marburger Wissenschaftler Tobias Erb den mit 1 Million Euro dotieren "Future Insight Prize" des Darmstädter DAX-Konzerns Merck erhalten. Der Forschungspreis wurde Erb, der Direktor des Max-Planck-Instituts für terrestrische Mikrobiologie in Marburg ist, am Mittwoch im Rahmen der Wissenschaftskonferenz "Curious 2022 - Future Insight" in Darmstadt übergeben.

Erbs Forschungsgruppe widmet sich im Bereich der synthetischen Biologie der Entdeckung und dem Design von Biokatalysatoren, mit denen eine effizientere Bindung des Treibhausgases Kohlenstoffdioxid (CO2) erreicht werden kann. Diese synthetischen, in der Natur so nicht vorkommenden Lösungen ermöglichen die Umwandlung von CO2 in wertvolle chemische Produkte, die wiederum als Ausgangsmaterial zum Beispiel für Kraftstoffe verwendet werden können, teilte Merck mit.

"Wissenschaft und Technologie sind der Schlüssel, um die Gesellschaft schneller zu befähigen, die Gesundheit von uns Menschen und unserem Planeten zu verbessern. Tobias Erb hat das Design der Photosynthese so verändert, dass eine effizientere Bindung von Kohlenstoffdioxid und die direkte Umwandlung in nützliche Produkte ermöglicht wird - zum Wohle der Menschheit", sagte Belén Garijo, Vorsitzende der Geschäftsleitung von Merck.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/smh

(END) Dow Jones Newswires

July 13, 2022 11:30 ET (15:30 GMT)