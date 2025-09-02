Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Mittwochnachmittag verlustreich
Die Aktie von Merck gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 85,31 USD.
Die Merck-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 85,31 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Merck-Aktie bis auf 85,23 USD. Bei 85,23 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 269.465 Merck-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 120,30 USD. Dieser Kurs wurde am 07.09.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Merck-Aktie derzeit noch 41,02 Prozent Luft nach oben. Am 16.05.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 73,32 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,14 USD, nach 3,12 USD im Jahr 2024.
Am 29.07.2025 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,76 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Merck in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,20 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15,80 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 16,16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Merck dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,92 USD je Merck-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
