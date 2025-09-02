Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Mittwochabend mit Abschlägen

Merck im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Merck. Zuletzt ging es für die Merck-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 84,22 USD.

Die Merck-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 84,22 USD. Das bisherige Tagestief markierte Merck-Aktie bei 84,09 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 85,23 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 644.074 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 07.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 120,30 USD an. Gewinne von 42,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 16.05.2025 auf bis zu 73,32 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 14,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Merck-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,12 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,14 USD belaufen.

Merck veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,76 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,14 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merck in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,20 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15,80 Mrd. USD im Vergleich zu 16,16 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Merck am 30.10.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Merck möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,92 USD je Merck-Aktie belaufen.

