Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Merck. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 88,54 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die Merck-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 88,54 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Merck-Aktie bis auf 88,16 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 89,53 USD. Zuletzt wechselten via New York 258.408 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 04.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 112,08 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,59 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 73,32 USD am 16.05.2025. Mit Abgaben von 17,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 3,12 USD an Merck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,22 USD aus.

Merck veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,76 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,14 USD je Aktie erzielt worden. Merck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,80 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Merck.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,92 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

