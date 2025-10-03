DAX24.371 -0,2%Est505.649 +0,1%MSCI World4.350 +0,5%Top 10 Crypto16,69 +1,4%Nas22.887 +0,2%Bitcoin102.881 +0,1%Euro1,1736 +0,1%Öl64,67 +0,5%Gold3.873 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME thyssenkrupp 750000 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 D-Wave Quantum A3DSV9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- US-Börsen höher -- BMW steigert US-Absatz deutlich -- Investoren wollen Billionen-Vergütung für Tesla-CEO Musk stoppen -- Palantir, Plug Power, IONOS, Boeing, Roche im Fokus
Top News
Rohstoffe im September 2025: So performten Goldpreis, Ölpreis und Co. Rohstoffe im September 2025: So performten Goldpreis, Ölpreis und Co.
Analysten sehen bei Deutsche Bank-Aktie Potenzial Analysten sehen bei Deutsche Bank-Aktie Potenzial
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
Kurs der Merck

Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

03.10.25 16:10 Uhr
Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Merck. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 88,54 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck Co.
75,90 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für die Merck-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 88,54 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Merck-Aktie bis auf 88,16 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 89,53 USD. Zuletzt wechselten via New York 258.408 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 04.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 112,08 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,59 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 73,32 USD am 16.05.2025. Mit Abgaben von 17,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 3,12 USD an Merck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,22 USD aus.

Merck veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,76 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,14 USD je Aktie erzielt worden. Merck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,80 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Merck.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,92 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Pfizer-Aktie schließt stark: Deal mit US-Regierung abgeschlossen - Weitere Abkommen mit Pharmafirmen voraus?

Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Merck von vor einem Jahr bedeutet

Dow Jones 30 Industrial-Papier Merck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merck von vor 10 Jahren verdient

In eigener Sache

Übrigens: Merck und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Merck Co.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Merck Co.

DatumRatingAnalyst
07.01.2020Merck Sector PerformRBC Capital Markets
29.10.2019Merck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.09.2019Merck NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.01.2019Merck Market PerformBMO Capital Markets
25.10.2018Merck Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
25.01.2019Merck Market PerformBMO Capital Markets
25.10.2018Merck Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
23.04.2018Merck buyGoldman Sachs Group Inc.
05.04.2018Merck OverweightBarclays Capital
31.07.2017Merck BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.01.2020Merck Sector PerformRBC Capital Markets
29.10.2019Merck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.09.2019Merck NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.01.2018Merck HoldJefferies & Company Inc.
24.11.2017Merck HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.02.2013Merck verkaufenMorgan Stanley
04.12.2006Merck underweight Korrekturaktiencheck.de
21.08.2006Merck & Co underperformEvern Securities
17.07.2006Merck & Co neues KurszielEvern Securities
12.06.2006Merck & Co underperformEvern Securities

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Merck Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen