Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Nachmittag in Rot

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Merck-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 83,96 USD abwärts.

Um 15:52 Uhr rutschte die Merck-Aktie in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 83,96 USD ab. Die Merck-Aktie sank bis auf 83,33 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 84,03 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 188.715 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 07.09.2024 auf bis zu 120,30 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 30,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 16.05.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 73,32 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,12 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,14 USD.

Am 29.07.2025 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,76 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,20 Prozent auf 15,80 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Merck dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Merck möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,92 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Merck-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Merck von vor einem Jahr bedeutet

Bayer-Aktie verliert: Neue Studie zu Vericiguat verfehlt das primäre Endziel

Dow Jones 30 Industrial-Papier Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor 10 Jahren eingebracht