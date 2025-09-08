Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Nachmittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Merck zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 84,45 USD nach oben.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 84,45 USD zu. Kurzfristig markierte die Merck-Aktie bei 84,78 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den New York-Handel startete das Papier bei 84,64 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 203.168 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 19.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 119,38 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,36 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 73,32 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Merck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,14 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Merck 3,12 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,76 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,20 Prozent zurück. Hier wurden 15,80 Mrd. USD gegenüber 16,16 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Merck wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 8,92 USD im Jahr 2025 aus.

