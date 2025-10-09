Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Merck am Donnerstagnachmittag zu

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Merck. Das Papier von Merck konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 87,33 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 87,33 USD zu. Im Tageshoch stieg die Merck-Aktie bis auf 87,53 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 87,17 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 243.800 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.10.2024 bei 111,58 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 21,73 Prozent niedriger. Am 16.05.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 73,32 USD ab. Mit einem Kursverlust von 16,04 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 3,12 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,22 USD je Merck-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,76 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15,80 Mrd. USD – eine Minderung von 2,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16,16 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Merck am 30.10.2025 präsentieren. Merck dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,92 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Merck-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Merck-Investment von vor 3 Jahren verdient

Pfizer-Aktie schließt stark: Deal mit US-Regierung abgeschlossen - Weitere Abkommen mit Pharmafirmen voraus?

Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Merck von vor einem Jahr bedeutet