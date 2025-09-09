Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck schiebt sich am Abend vor

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Merck konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,2 Prozent auf 85,06 USD.

Die Merck-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 85,06 USD. Bei 85,55 USD erreichte die Merck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 84,22 USD. Bisher wurden heute 641.740 Merck-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.09.2024 auf bis zu 119,38 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 40,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.05.2025 bei 73,32 USD. Mit einem Kursverlust von 13,80 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,14 USD, nach 3,12 USD im Jahr 2024.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,76 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,14 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,20 Prozent auf 15,80 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16,16 Mrd. USD gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Merck.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,92 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Merck-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Merck von vor 3 Jahren angefallen

Dow Jones 30 Industrial-Papier Merck-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Merck von vor einem Jahr bedeutet

Bayer-Aktie verliert: Neue Studie zu Vericiguat verfehlt das primäre Endziel