Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

So bewegt sich Merck

Die Aktie von Merck zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Merck-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 92,50 USD.

Die Merck-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 92,50 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Merck-Aktie bei 92,90 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 91,54 USD. Zuletzt wechselten via New York 492.786 Merck-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 105,06 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.12.2024). Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 13,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 73,32 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2025). Mit einem Kursverlust von 20,74 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Merck-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,12 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,24 USD aus.

Am 30.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,32 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,24 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17,18 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16,72 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.02.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Merck rechnen Experten am 04.02.2027.

Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,97 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merck-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merck von vor 3 Jahren verloren

Merck-Aktie kaum bewegt: Gewinnziel nach überraschend starkem Quartal angehoben