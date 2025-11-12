Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Merck am Mittwochabend ins Plus
Die Aktie von Merck gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 91,60 USD zu.
Die Merck-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 91,60 USD. Zwischenzeitlich stieg die Merck-Aktie sogar auf 92,90 USD. Mit einem Wert von 91,54 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 1.010.104 Merck-Aktien umgesetzt.
Am 10.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 105,06 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 73,32 USD erreichte der Anteilsschein am 16.05.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 24,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Merck seine Aktionäre 2024 mit 3,12 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,24 USD je Aktie ausschütten.
Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 30.10.2025. Das EPS wurde auf 2,32 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Merck 1,24 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17,18 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 16,72 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 03.02.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.02.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,97 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Nachrichten zu Merck Co.
Analysen zu Merck Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.01.2020
|Merck Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.2019
|Merck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.2019
|Merck Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.01.2019
|Merck Market Perform
|BMO Capital Markets
|25.10.2018
|Merck Conviction Buy List
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.01.2019
|Merck Market Perform
|BMO Capital Markets
|25.10.2018
|Merck Conviction Buy List
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.04.2018
|Merck buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.04.2018
|Merck Overweight
|Barclays Capital
|31.07.2017
|Merck Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.01.2020
|Merck Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.2019
|Merck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.2019
|Merck Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.2018
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.2017
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.02.2013
|Merck verkaufen
|Morgan Stanley
|04.12.2006
|Merck underweight Korrektur
|aktiencheck.de
|21.08.2006
|Merck & Co underperform
|Evern Securities
|17.07.2006
|Merck & Co neues Kursziel
|Evern Securities
|12.06.2006
|Merck & Co underperform
|Evern Securities
