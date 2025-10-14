Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Abend in Rot
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Merck. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 85,06 USD.
Um 20:08 Uhr ging es für die Merck-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 85,06 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Merck-Aktie bisher bei 84,15 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 85,28 USD. Zuletzt wechselten via New York 734.185 Merck-Aktien den Besitzer.
Am 16.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 111,58 USD. Gewinne von 31,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.05.2025 bei 73,32 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 13,80 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 3,12 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,23 USD je Merck-Aktie.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 29.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,14 USD erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 15,80 Mrd. USD, gegenüber 16,16 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,20 Prozent präsentiert.
Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,91 USD je Merck-Aktie.
