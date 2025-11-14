DAX23.887 -0,6%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,23 -1,8%Nas23.029 +0,7%Bitcoin83.629 -2,5%Euro1,1618 -0,2%Öl64,49 +2,2%Gold4.103 -1,6%
Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Nachmittag billiger

14.11.25 16:08 Uhr
Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Nachmittag billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 92,68 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr fiel die Merck-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 92,68 USD ab. Bei 91,50 USD markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 92,44 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 502.803 Merck-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 10.12.2024 auf bis zu 105,06 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 11,78 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.05.2025 (73,32 USD). Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 26,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 3,12 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,24 USD je Merck-Aktie.

Merck veröffentlichte am 30.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 2,32 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 1,24 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 17,18 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,72 Mrd. USD umgesetzt.

Merck dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 03.02.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Merck rechnen Experten am 04.02.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,97 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

