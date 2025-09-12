Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der Merck

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 82,07 USD ab.

Die Merck-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 82,07 USD abwärts. Der Kurs der Merck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 81,87 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 82,33 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 241.971 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 19.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 119,38 USD. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 45,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 73,32 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2025). Abschläge von 10,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,12 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,14 USD.

Merck ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,76 USD, nach 2,14 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15,80 Mrd. USD – eine Minderung von 2,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16,16 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Merck am 30.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,92 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

