Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck legt am Abend zu

22.08.25 20:25 Uhr
Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck legt am Abend zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Merck. Zuletzt sprang die Merck-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 87,00 USD zu.

Im New York-Handel gewannen die Merck-Papiere um 20:08 Uhr 1,1 Prozent. Kurzfristig markierte die Merck-Aktie bei 87,83 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 86,76 USD. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 684.589 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.09.2024 auf bis zu 120,30 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Merck-Aktie derzeit noch 38,28 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.05.2025 bei 73,32 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 18,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Merck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,14 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Merck 3,12 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Merck am 29.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Merck ein EPS von 2,14 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Merck im vergangenen Quartal 15,80 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Merck 16,16 Mrd. USD umsetzen können.

Merck wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Merck möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,92 USD je Aktie in den Merck-Büchern.

Redaktion finanzen.net

