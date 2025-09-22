Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck reagiert am Dienstagnachmittag positiv

Aktienentwicklung

Die Aktie von Merck zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Merck-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 80,85 USD.

Das Papier von Merck legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 80,85 USD. In der Spitze gewann die Merck-Aktie bis auf 81,10 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 80,15 USD. Bisher wurden via New York 264.233 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 118,09 USD erreichte der Titel am 24.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 46,06 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 16.05.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 73,32 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 10,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Merck-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,12 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,22 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 29.07.2025. Das EPS belief sich auf 1,76 USD gegenüber 2,14 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16,16 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 15,80 Mrd. USD.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,92 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

