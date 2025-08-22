Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Nachmittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Merck. Zuletzt ging es für die Merck-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 86,17 USD.
Die Merck-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 86,17 USD abwärts. Im Tief verlor die Merck-Aktie bis auf 86,08 USD. Mit einem Wert von 87,15 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 217.844 Merck-Aktien gehandelt.
Am 07.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 120,30 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,61 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 16.05.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 73,32 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 14,91 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2024 3,12 USD an Merck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,14 USD aus.
Am 29.07.2025 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,76 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merck in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,20 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15,80 Mrd. USD im Vergleich zu 16,16 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Merck am 30.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,92 USD je Merck-Aktie.
