DAX24.153 -0,5%ESt505.384 -1,1%Top 10 Crypto15,75 -0,7%Dow45.312 +0,1%Nas21.491 +0,2%Bitcoin95.073 +0,2%Euro1,1648 +0,2%Öl67,27 -2,1%Gold3.385 +0,5%
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 PUMA 696960 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 Palantir A2QA4J Tesla A1CX3T BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403
DAX schließt etwas tiefer -- US-Börsen kaum bewegt -- Trump will Fed-Vorstandsmitglied entlassen -- BayWa, Gold, Wolfspeed, BASF, BYD, Valneva, Apple, Clara Technologies, VW, NVIDIA, Palantir im Fokus
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis
Harte Lektionen für Anleger: Warum Altcoins unter Druck geraten, während Bitcoin dominiert
Merck im Fokus

Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck gibt am Abend nach

26.08.25 20:24 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 85,05 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck Co.
73,10 EUR -0,30 EUR -0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Merck-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr um 0,3 Prozent auf 85,05 USD ab. In der Spitze fiel die Merck-Aktie bis auf 84,92 USD. Mit einem Wert von 85,28 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 457.612 Merck-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 120,30 USD erreichte der Titel am 07.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 41,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 16.05.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 73,32 USD. Mit einem Kursverlust von 13,79 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,14 USD, nach 3,12 USD im Jahr 2024.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,76 USD. Im Vorjahresviertel hatte Merck 2,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Merck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,80 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Merck dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 8,92 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Analysen zu Merck Co.

DatumRatingAnalyst
07.01.2020Merck Sector PerformRBC Capital Markets
29.10.2019Merck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.09.2019Merck NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.01.2019Merck Market PerformBMO Capital Markets
25.10.2018Merck Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
25.01.2019Merck Market PerformBMO Capital Markets
25.10.2018Merck Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
23.04.2018Merck buyGoldman Sachs Group Inc.
05.04.2018Merck OverweightBarclays Capital
31.07.2017Merck BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.01.2020Merck Sector PerformRBC Capital Markets
29.10.2019Merck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.09.2019Merck NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.01.2018Merck HoldJefferies & Company Inc.
24.11.2017Merck HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.02.2013Merck verkaufenMorgan Stanley
04.12.2006Merck underweight Korrekturaktiencheck.de
21.08.2006Merck & Co underperformEvern Securities
17.07.2006Merck & Co neues KurszielEvern Securities
12.06.2006Merck & Co underperformEvern Securities

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Merck Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen