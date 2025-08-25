Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck gibt am Abend nach

Merck im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 85,05 USD abwärts.

Die Merck-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr um 0,3 Prozent auf 85,05 USD ab. In der Spitze fiel die Merck-Aktie bis auf 84,92 USD. Mit einem Wert von 85,28 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 457.612 Merck-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 120,30 USD erreichte der Titel am 07.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 41,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 16.05.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 73,32 USD. Mit einem Kursverlust von 13,79 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,14 USD, nach 3,12 USD im Jahr 2024.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,76 USD. Im Vorjahresviertel hatte Merck 2,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Merck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,80 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Merck dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 8,92 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

