DAX stabil -- Wall Street uneins -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike knackt Milliardenumsatz -- Bayer, Palantir, Li Auto, Clara Technologies, Rheinmetall, HENSOLDT, RENK im Fokus
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
DAX büßt nach freundlicher Tendenz erneut Gewinne ein - NVIDIA-Zahlen liefern kaum Impulse
Kursentwicklung im Fokus

Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen

28.08.25 16:10 Uhr
Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Merck. Das Papier von Merck befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,6 Prozent auf 83,53 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck Co.
71,10 EUR -2,50 EUR -3,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 83,53 USD. Zwischenzeitlich weitete die Merck-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 83,07 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 83,95 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 306.550 Merck-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (120,30 USD) erklomm das Papier am 07.09.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 44,02 Prozent wieder erreichen. Am 16.05.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 73,32 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 12,22 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 3,12 USD an Merck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,14 USD aus.

Merck ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Merck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,14 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merck in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,20 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15,80 Mrd. USD im Vergleich zu 16,16 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Merck am 30.10.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Merck rechnen Experten am 29.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 8,92 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

In eigener Sache

Übrigens: Merck und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

