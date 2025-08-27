Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Abend mit Kursabschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,5 Prozent auf 82,83 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Der Merck-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 82,83 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Merck-Aktie bisher bei 82,81 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 83,95 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 696.590 Merck-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.09.2024 bei 120,30 USD. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 45,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 73,32 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,14 USD, nach 3,12 USD im Jahr 2024.
Am 29.07.2025 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Merck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,14 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 15,80 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 2,20 Prozent verringert.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.
Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,92 USD fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Merck-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Papier Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor 10 Jahren eingebracht
Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor 5 Jahren eingefahren
Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Merck-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Übrigens: Merck und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com
Nachrichten zu Merck Co.
Analysen zu Merck Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.01.2020
|Merck Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.2019
|Merck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.2019
|Merck Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.01.2019
|Merck Market Perform
|BMO Capital Markets
|25.10.2018
|Merck Conviction Buy List
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.01.2019
|Merck Market Perform
|BMO Capital Markets
|25.10.2018
|Merck Conviction Buy List
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.04.2018
|Merck buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.04.2018
|Merck Overweight
|Barclays Capital
|31.07.2017
|Merck Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.01.2020
|Merck Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.2019
|Merck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.2019
|Merck Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.2018
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.2017
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.02.2013
|Merck verkaufen
|Morgan Stanley
|04.12.2006
|Merck underweight Korrektur
|aktiencheck.de
|21.08.2006
|Merck & Co underperform
|Evern Securities
|17.07.2006
|Merck & Co neues Kursziel
|Evern Securities
|12.06.2006
|Merck & Co underperform
|Evern Securities
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Merck Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen