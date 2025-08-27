DAX24.040 ±-0,0%ESt505.397 +0,1%Top 10 Crypto15,81 -1,2%Dow45.616 +0,1%Nas21.726 +0,6%Bitcoin96.368 +0,9%Euro1,1687 +0,4%Öl68,68 +1,3%Gold3.419 +0,6%
Aktienkurs aktuell

Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Abend mit Kursabschlägen

28.08.25 20:24 Uhr
Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Abend mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,5 Prozent auf 82,83 USD ab.

Der Merck-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 82,83 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Merck-Aktie bisher bei 82,81 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 83,95 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 696.590 Merck-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.09.2024 bei 120,30 USD. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 45,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 73,32 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,14 USD, nach 3,12 USD im Jahr 2024.

Am 29.07.2025 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Merck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,14 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 15,80 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 2,20 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,92 USD fest.

Redaktion finanzen.net

