Meridian Mining hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
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Meridian Mining stellte am 15.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Meridian Mining ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.
Redaktion Finanzen.net
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