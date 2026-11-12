Meridian: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

12.11.26 06:35 Uhr

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 47,3 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 46,0 Millionen USD.

Meridian hat sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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