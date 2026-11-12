Meridian: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
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Meridian hat sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 47,3 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 46,0 Millionen USD.
Redaktion Finanzen.net
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