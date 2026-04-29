Meridian zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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Meridian hat am 28.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 50,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 42,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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