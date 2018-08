Merkel - Abschottung Europas wird nicht funktionieren

Accra (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat vor Illusionen in der Migrationsdebatte mit Afrika gewarnt.

"Geht Abschottung? Ich glaube daran nicht", sagte Merkel am Donnerstag in der ghanaischen Hauptstadt Accra nach einem Gespräch mit Präsident Nana Akufu-Addo. Sicherlich sei auch sie für einen EU-Außengrenzschutz. "Aber Außengrenzschutz in einem Sinne, der die Anderen auch im Sinn hat", sagte die Kanzlerin drei Jahre nach ihrer Bemerkung "Wir schaffen das" in der Flüchtlingskrise, die am 31. August 2015 fiel.

Damals sei es um die Hilfe für Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien und Irak gegangen, die in UN-Einrichtungen schlecht versorgt worden waren. "Wir haben daraus ja gelernt. Deshalb können wir sagen, dass sich eine solche Situation nicht wiederholen wird", sagte Merkel. Mit dem Nachbarkontinent Afrika gebe es aber um eine ganz andere Aufgabe. Man müsse dort eine Entwicklung auslösen, die den Menschen in ihrer Heimat eine Zukunft biete, ähnlich wie dies in Europa mit dem Marshall-Plan nach dem Zweiten Weltkrieg der Fall gewesen sei. "Wenn wir nicht daran glaubten, dass das gelingen würde, müssten wir mitteilen, dass wir auch den Zusammenhalt der EU nicht gewährleisten können", warnte die Kanzlerin. "Ich glaube fest, dass es eine prosperierende EU nur geben kann, wenn wir mit den Fragen der Migration und den Fragen der Partnerschaft mit Afrika klarkommen." Deshalb müsse man Situationen schaffen, von denen beide Seiten profitierten. "Deutschland und Ghana sind der Meinung, dass wir das schaffen können und dass wir diese Probleme lösen können. Das wird aber nicht über Nacht geschehen." Ghana ist die zweite Station auf Merkels Westafrika-Reise. Am Abend wird sie nach Nigeria fliegen.