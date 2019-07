Merkel absolviert militärische Ehren im Sitzen

BERLIN (Dow Jones)--Nach ihrem erneuten Zitteranfall vom Vortag hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag den Empfang der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen im Sitzen absolviert. Auf dem roten Teppich vor dem Kanzleramt waren zwei Stühle platziert, auf denen Merkel und Frederiksen das militärische Ritual und das Abspielen der Nationalhymnen entgegennahmen. Danach schritten beide die Ehrenformation aber wie üblich ab.

Merkel hatte am Vortag beim Empfang des finnischen Ministerpräsidenten Antti Rinne erneut erkennbar gezittert, was national wie international Sorgen um ihren Gesundheitszustand ausgelöst hatte. Bei einer nachfolgenden Pressekonferenz mit Rinne hatte die Kanzlerin aber betont, es gehe ihr "gut" und sie befinde sich in einer "Verarbeitungsphase" des ersten derartigen Vorfalls vom 18. Juni. "Die ist offensichtlich noch nicht ganz abgeschlossen, aber es gibt Fortschritte, und ich muss damit jetzt eine Weile leben", hatte Merkel erklärt.

July 11, 2019 06:47 ET (10:47 GMT)