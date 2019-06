Merkel äußert sich skeptisch zu Chancen Webers im EU-Postenpoker

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Für den CSU-Europapolitiker Manfred Weber zeichnet sich nach den Worten von Bundeskanzlerin Angela Merkel derzeit keine Mehrheit für die Wahl zum EU-Kommissionschef ab. Das gelte sowohl für die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten der Europäischen Union als auch für das EU-Parlament, sagte Merkel am Donnerstag nach stundenlangen Beratungen beim EU-Gipfel in Brüssel am frühen Freitagmorgen. Das sei ein "Befund, der uns natürlich vor Herausforderungen stellt, das ist vollkommen klar".

Beim EU-Sondergipfel am 30. Juni müsse nun ein "ausgewogenes Paket" für die anstehenden Personalfragen gefunden werden. Im Postenpoker geht es neben der Nachfolge von EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker um vier weitere Spitzenpositionen.

Die konservative Parteienfamilie EVP hat sich bisher für ihren Spitzenkandidaten Weber als Kommissionspräsidenten eingesetzt. Dass es für ihn bisher keine Mehrheit gibt, müsse man nun "zur Kenntnis nehmen und mit unseren Parteien diskutieren". Ob man sich nun bereits nach Alternativen umschaue, wollte Merkel nicht sagen./mfi/DP/zb