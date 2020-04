Merkel appelliert an Disziplin der Bevölkerung in Corona-Krise

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Montag eindringlich an die Bevölkerung appelliert, sich streng an die Corona-Kontaktsperren zu halten. Es wäre "jammerschade", wenn man die jüngsten Lockerungen wieder zurücknehmen müsste, weil sich die Ausbreitung des Coronavirus wieder beschleunige.

"Wir dürfen keine Sekunde aus den Augen verlieren, dass wir trotz allem noch ganz am Anfang der Pandemie stehen und noch lange nicht über dem Berg sind", erklärte Merkel.

"Es wäre jammerschade, wenn wir sehenden Auges in einen Rückfall gehen, wenn wir sehenden Auges die ersten Erfolge gefährden würden. Und deshalb dürfen wir keine Sekunde leichtfertig oder leichtsinnig werden. Wir dürfen uns keine Sekunde in Sicherheit wiegen.... Wir müssen wachsam und diszipliniert bleiben."

Mit ihrer Mahnung appellierte Merkel auch an die Bundesländer, wo in den vergangenen Tagen vermehrt Stimmen über weitere Lockerungen gerade auch bei den stufenweisen Öffnungen von Geschäften laut geworden waren. Es gehe jetzt darum, dass man die Erfolge bei der Eindämmung der Pandemie nicht aufs Spiel setzte. Es gelte darum einen erneuten Shutdown zu vermeiden.

Merkel forderte die Länder dazu auf, den Spielraum bei den Lockerungen möglichst eng zu nutzen und nicht möglichst breit, wie es in einigen Ländern erfolgt sei. Bei der nun erlaubten Öffnung von Läden bis 800 Quadratmeter Verkaufsfläche könne man erst in 14 Tagen bewerten, ob der Schritt möglicherweise zu früh gekommen sei.

Deutschland befinde sich auf dünnem Eis. Der beste Weg sei der der Vorsicht und nicht der der Leichtfertigkeit, so Merkel. In der aktuellen Diskussion über weitere Lockerungen werde eine Sicherheit insinuiert, die allerdings noch nicht da sei.

Sie verstehe die Not der Menschen, Unternehmen und Künstler, aber Deutschland stehe erst am Beginn der Pandemie. Es werde noch sehr lange dauern, bis der Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus gefunden werde und daher müsse man mit den Einschränkungen vorerst leben.

