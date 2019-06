Merkel: Beim Gipfel möglicherweise noch kein Ergebnis zu Kommissionspräsident

Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union (EU) werden bei ihrem am Nachmittag beginnenden Gipfel nach Einschätzung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) möglicherweise noch keine Entscheidung darüber treffen, wer nach ihrem Willen neuer EU-Kommissionspräsident werden soll. Ein Bericht von EU-Ratspräsident Donald Tusk dazu werde deutlich machen, "dass es doch eine Reihe von Schwierigkeiten gibt", sagte Merkel bei ihrem Eintreffen zu der Tagung in Brüssel. "Und so kann es sein, dass es heute noch kein Ergebnis gibt."

Die Kanzlerin betonte, dies sei aber aus ihrer Sicht "nicht so sehr bedrohlich". Eine Lösung solle bis zum Zusammentritt des Europaparlaments Anfang Juli gefunden werden. "Wir haben noch ein paar Tage Zeit - heute ist das ein erster wichtiger Tag", konstatierte sie. Was Tusk dazu sage, habe für sie "eine sehr große Bedeutung". Auf dieser Grundlage werde man dann weiter diskutieren, und wie immer müsse man Schritt für Schritt vorgehen. Ausdrücklich "nicht akzeptabel" nannte Merkel es aber, dass der Gipfel etwa einen Vorschlag machte, der zum Schluss vom Europarlament nicht unterstützt werde.

Zudem bekannte sich Merkel angesichts ebenfalls bei dem Gipfel geplanter Gespräche über die künftige strategische Agenda der EU zu den Klimavorgaben. "Ich freue mich sehr, dass hier ein hohes Maß an Einigkeit erreicht wurde, und ich hoffe, dass gerade auch die ambitionierten Vorhaben zum Klimaschutz Realität werden", sagte sie. Die meisten müssten zusätzliche Anstrengungen unternehmen, um die Ziele bis 2030 zu erreichen. "Deutschland jedenfalls muss es." Mit Blick auf die geplante Verpflichtung der EU zur Klimaneutralität bis 2050 erklärte Merkel: "Ich jedenfalls kann für Deutschland dieses Ziel ausdrücklich unterstützen."

Für die EU-Personalie waren vor dem Gipfeltreffen weiterhin drei Personen im Gespräch: Merkel unterstützt den Vorsitzenden der Europäischen Volkspartei (EVP), den CSU-Politiker Manfred Weber, während der französische Präsident Emmanuel Macron EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager bevorzugt. Auch in der Bundesregierung herrscht aber keine Einigkeit, denn Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich hinter den sozialdemokratischen Spitzenkandidaten Frans Timmermans aus den Niederlanden gestellt.

Die Besetzung der Kommissionsspitze könnte auch einen Fingerzeig auf die künftige Vergabe des Chefpostens bei der Europäischen Zentralbank (EZB) geben: Ginge der Brüsseler Top-Job nicht an den Deutschen Weber, könnte dies den Weg für Jens Weidmann an die Spitze der EZB ebnen.

Dow Jones