Merkel berät Corona-Lage mit Bürgermeistern von Hotspot-Städten

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel wird am Freitag mit elf Bürgermeistern der größten deutschen Städte über die Corona-Lage beraten, bestätigte das Bundespresseamt. Zuvor hatte der Spiegel darüber berichtet. Gesprächspartner seien die Vertreter jener Städte, in denen derzeit hohe 7-Tages-Inzidenzen von Corona-Neuinfektionen gemeldet werden, erklärte ein Regierungssprecher.

Der Anstieg der Corona-Infektionen ist aktuell besonders in den größeren Städten und den Stadtstaaten zu verzeichnen. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) ist die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen am Donnerstag sprunghaft auf 4.058 gestiegen nach 2.828 am Tag zuvor.

Laut Spiegel will sich Merkel ab 12:30 Uhr mit den Bürgermeistern von Berlin, Hamburg und Bremen sowie München, Frankfurt am Main, Köln, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Leipzig und Stuttgart beraten. Ein Regierungssprecher sagte, der Termin sei nicht presseöffentlich.

