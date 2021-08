Merkel berät mit afrikanischen Staaten über Wirtschaftsförderung

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) berät am Freitag (16.30 Uhr) mit Staats- und Regierungschefs afrikanischer Länder über eine weitere Verstärkung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Bei dem Treffen der Initiative "G20 Compact with Africa", der zwölf afrikanische Länder angehören, wird es auch um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie gehen. Einige Teilnehmer werden sich per Video zuschalten. Die Initiative war 2017 während der deutschen Präsidentschaft in der Gruppe der wichtigsten Wirtschaftsmächte (G20) ins Leben gerufen. Ziel ist es, die Rahmenbedingungen für privatwirtschaftliche Investitionen und Beschäftigungsmöglichkeiten in Afrika zu verbessern./mfi/DP/he