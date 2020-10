Merkel berät mit Bürgermeistern über Aufnahme von Flüchtlingen

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will am kommenden Dienstag mit Vertretern der Kommunen über die Flüchtlingssituation in Griechenland beraten. Bei der Videokonferenz ab 14.00 Uhr will sie auch "über die Aufnahme von Flüchtlingen in Deutschland" beraten, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz in Berlin. An dem Treffen nehmen Bürgermeistern, Landräte und Vertreter der kommunalen Spitzenverbände teil.

Am Freitag sind weitere 101 Menschen von den griechischen Inseln am Flughafen Hannover gelandet. Die Bundesregierung hatte nach den Bränden in Moria entschieden, 1.553 schutzbedürftige Familienangehörige aufzunehmen, davon wurden bereits 905 nach Deutschland gebracht. Der Sprecher des Innenministers, Steve Alter, erklärte, es könne coronabedingt zu Verzögerungen kommen. Allerdings sollen die Programme "so schnell wie möglich" abgeschlossen werden.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/apo

(END) Dow Jones Newswires

October 16, 2020 06:08 ET (10:08 GMT)