Merkel besorgt über Infektionsgeschehen in Europa

BERLIN (Dow Jones)--Angesichts der zugespitzten Corona-Lage in Europa hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Einhaltung der Hygieneregeln angemahnt. "Ich beobachte mit großer Sorge die erneut ansteigenden Infektionszahlen in eigentlich fast allen Teilen Europas", sagte sie anlässlich der deutschen EU-Ratspräsidentschaft vor dem Europäischen Ausschuss der Regionen. Viele Menschen hätten ihr Leben verloren. "Die Lage ist unverändert ernst."

Die EU dürfe jetzt nicht das verspielen, was in den vergangenen Monaten erreicht worden sei. "Uns allen sind diese Einschränkungen nicht leichtgefallen", betonte Merkel. "Deshalb ist es umso wichtiger, dafür Sorge zu tragen, dass nicht ein weiterer Lockdown vonnöten sein wird." Die Kanzlerin rief die Menschen in Europa auf, "vorsichtig zu sein, die Regeln einzuhalten, Abstand zu halten, Mund-Nasen-Schutz zu tragen und das zu tun, was wir tun können, um das Virus einzudämmen und trotzdem unsere wirtschaftliche Tätigkeit aufrechtzuerhalten".

October 13, 2020