Merkel besuchte Nawalny am Krankenbett

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat dem russischen Oppositionspolitiker Alexej Nawalny vergangene Woche an seinem Krankenbett einen persönlichen Besuch abgestattet. Das bestätigte Regierungssprecher Steffen Seibert. Bei einer Pressekonferenz in Berlin antwortete er auf die Frage, ob er einen entsprechenden Bericht des Nachrichtenmagazins Der Spiegel bestätigen könne: "Ja, kann ich."

Es habe sich um eine "persönliche Begegnung" der Kanzlerin mit dem Kreml-Kritiker gehandelt. "Es war ein persönlicher Besuch bei Herrn Nawalny im Krankenhaus in der vergangenen Woche", erklärte der Regierungssprecher. Nähere Angaben wollte er auf Nachfrage dazu nicht machen. Erneut richtete Seibert aber einen Appell an Russland, an der Aufklärung der Vergiftung Nawalnys mitzuwirken. "Zu dem ganzen Komplex erwarten wir weiterhin, das Russland sich erklärt", sagte er.

September 28, 2020 06:02 ET (10:02 GMT)