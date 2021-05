Merkel betont Ablehnung von Patentfreigabe für Corona-Impfstoffe

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich erneut entschieden gegen eine Freigabe der Patente für Corona-Impfstoffe ausgesprochen und vielmehr die Notwendigkeit von "Anreizen" für Pharmafirmen zur Entwicklung von Impfstoffen hervorgehoben. "Ich muss also pharmazeutische Unternehmen ermutigen, ihr geistiges Eigentum in Investitionen zu stecken, die allen Menschen zugute kommen", sagte sie beim Global Solutions Summit. "Deshalb bin ich beim Waiver, der sozusagen den Patentschutz in Frage stellt, so ablehnend."

Schon die aktuelle Krisenbewältigung sei "eine Riesenaufgabe", doch auch künftig werde es Virusmutationen und neuartige Krankheitserreger geben, und man müsse sich auch auf weitere pandemische Bedrohungen möglichst gut vorbereiten. "Dazu gehört es, die Anreize für Forschung und Entwicklung nicht etwa zu schmälern, sondern hoch zu halten und gegebenenfalls weiterzuentwickeln", mahnte die Kanzlerin. "Der Patentschutz spielt hierbei eine wichtige Rolle." Alle Impffirmen seien derzeit "bis an den Rand ihrer Kräfte damit beschäftigt", Lizenzen an andere Produzenten zu vergeben, hob Merkel hervor.

Die Bundeskanzlerin mahnte zudem dazu, die Gesellschaften insgesamt nachhaltiger zu gestalten. Mit Blick auf den Klimaschutz drang sie auf dringende Fortschritte, wenn auch künftige Generationen die Chance auf ein lebenswertes Umfeld haben sollten. "Von entscheidender Bedeutung wäre hierbei ein wirklich globaler CO2-Preis", sagte Merkel.

