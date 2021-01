Merkel betont breitere gemeinsame Überzeugungen mit Biden

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht mit dem neuen US-Präsidenten Joe Biden wieder deutlich größere politische Gemeinsamkeiten zwischen den USA und Deutschland. "Es gibt einfach mit Präsident Biden einen viel breiteren Raum von politischer Übereinstimmung", sagte Merkel bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Die Zusammenarbeit beruht einfach wieder auf einem breiteren Fundament gemeinsamer Überzeugungen."

Dies sehe man schon an den ersten von Biden erlassenen Dekreten. So werde man bei der Weltgesundheitsorganisation ebenso wieder zusammenarbeiten wie beim Pariser Klimaabkommen, und sei auch in Migrationsfragen wahrscheinlich ähnlicher Meinung. "Wir wissen, dass wir nicht nur auf politische Übereinstimmung rechnen können", stellte Merkel aber auch klar und hob hervor, Europa werde mehr Verantwortung übernehmen müssen. Deutschland und die EU seien dazu bereit.

