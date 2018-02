Merkel beurteilt Geely-Einstieg bei Daimler positiv

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den Einstieg des chinesischen Geely-Konzerns bei der Daimler AG generell positiv bewertet und die Notwendigkeit betont, die deutsche Autoindustrie zukunftsfähig zu halten.

"Was die chinesischen Anteile an Daimler anbelangt, so gehören wir ja zu denen, die sagen, wir wollen offene Beziehungen haben", hob Merkel in einem Statement in Berlin hervor. "Zu klären ist, gibt es Lücken in der Transparenz der Meldepflichten", räumte sie ein. Dies werde "jetzt sicherlich noch auf die Tagesordnung kommen". Dies prüfe die Aufsichtsbehörde Bafin. "Da sind wir jetzt als Politik nicht gefragt", betonte die Kanzlerin.

"Ansonsten sind wir offen gegenüber Handelspartnern und sehen jetzt auf den ersten Blick nicht irgendwelche Verstöße in dem Zusammenhang", hob sie hervor. Es gebe auch kuwaitische Investoren bei Daimler, und insgesamt gehe es mit Blick auf die Arbeitsplätze darum, "eine zukunftsfähige Automobilindustrie in Deutschland zu halten".

Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) hatte sich am Tag zuvor besorgt wegen des Einstiegs des Konzerns des chinesischen Investors Li Shufu mit 9,7 Prozent bei dem Stuttgarter Autobauer geäußert und erklärt, Li habe offenbar die Daimler-Anteile unter Umgehung der Meldeschwellen erworben. "Da müssen die jetzt mal ran", hatte sie mit Blick auf die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) verlangt. Bestimmte Meldeschwellen liegen bei 3 und bei 5 Prozent. Die Aufsichtsbehörde prüft nach Angaben einer Sprecherin nun wie in vergleichbaren Fällen, "ob die Stimmrechtsveränderungen bei Daimler rechtzeitig gemeldet wurden".

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/bam

(END) Dow Jones Newswires

February 27, 2018 08:42 ET (13:42 GMT)